Inter, sul pullman Frattesi espone lo striscione: 'Milanista chiacchierone!'

29 minuti fa

4

Dopo Denzel Dumfries e lo sfottò al Milan, in particolare a Theo Hernandez, arriva anche la replica di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, che durante la festa scudetto ha mostrato uno striscione. In occasione della parata dei pullman e dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto tra le vie di Milano, l'ex Sassuolo ha esposto uno striscione con la scritta: “Milanista chiacchierone!”.