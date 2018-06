L'Inter potrebbe considerare l'idea di cedere Icardi per risolvere definitivamente la questione legata al fair play finanziario, ma Suning non fa sconti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come nella mente di Ausilio ci sarebbe eventualmente già un sostituto.



“Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni e l’Inter non vuole trattare: o qualche club estero la paga oppure niente. Per l'eventuale sostituzione del capitano occhi soprattutto su Dzeko”.