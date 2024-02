Inter superiore? De Paul dice 'no': come sulla Juventus

Cristian Giudici

La strana partita dai due volti di Rodrigo De Paul contro l'Inter. Il centrocampista argentino parte bene, riuscendo a limitare Henrikh Mkhitaryan nel gioco e facendo innervosire Hakan Calhanoglu con una provocazione. Come quella in cui cadde lui stesso sempre a San Siro nel settembre del 2019, quando si fece espellere per una reazione su Candreva.



DOPPIO ERRORE - Tornando alla gara di ieri in Champions League, l'argentino ex Udinese ha sulla coscienza un paio di palloni persi: il primo al 38', quando regala palla a Thuram, infortunatosi nello scatto prima di servire in area di rigore Lautaro, che spreca l'occasione. Il copione si ripete al 79' (in collaborazione con il neo-entrato Reinildo Mandava) e stavolta costa il gol decisivo segnato da Arnautovic, oltre alle critiche dei tifosi dell'Atletico Madrid.



DOPPIO 'NO' - Poi De Paul si presenta davanti alle telecamere nel dopo-gara, smentendo le voci di mercato su un suo possibile ritorno in Italia alla Juventus e sminuendo la prestazione dell'Inter: "In Italia è la migliore, ma sul campo non ho visto una squadra superiore". Le statistiche dicono il contrario: 19 tiri a 7 per i nerazzurri, con Sommer a zero parate contro le 4 di Oblak. Ma le cose possono cambiare al ritorno del 13 marzo a Madrid dove, per ribaltare il risultato, a Simeone servirà anche un De Paul più continuo e meno distratto.