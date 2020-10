E’ fresca la notizia della positività al Covid di. Anche lui non è sfuggito a questo virus che, nella sua antipatica democrazia, sta mettendo in vera crisi la “fattibilità” di questo campionato e soprattutto la sua regolarità.Giorno dopo giorno verranno trovati giocatori positivi ai tamponi e, ora dopo ora, gli allenatori dovranno rimettere mano alle loro capacità d’improvvisazione per schierare una squadra che più assomigli alle loro idee iniziali.Per i mister non è mai facile, ma se prima l’unico problema poteva essere evitare gli infortuni dei propri giocatori ora il pensiero più preoccupante è quello cheDi casi da inizio anno (stiamo parlando di sole 3 giornate!) ce ne sono stati già tantissimi in quasi tutti i gruppi squadra e di problemi da risolvere per le società ancora di più.Ilha avuto la problematica maggiore con una ventina di positivi eora pare sia costretto a schierare la primavera nel prossimo match.. I rossoneri disono in testa alla classifica a punteggio pieno, arrivano da 19 risultati utili consecutivi e recuperano gente comeSenza Ibra ha vinto due partite e si è qualificata per i gironi die giusto per il derby recupera la sua stella più brillante e decisiva.E’ vero c’è chi potrà dire che le vittorie sono arrivate controche per ora con la Serie A hanno poco a che fare, ma le vittorie si contano e in questo momento sarebbe inutile “pesarle”.Il Covid ha colpito 6 dei suoi giocatori e, se escludiamo, i 5 rimasti sarebbero stati tutti potenziali titolari.così come(con cui si proverà un miracoloso recupero) sarebbero partiti dall’inizio, mentresarebbero comunque stati in lizza per una maglia o comunque avrebbero fatto comodo come cambi in corsa di una partita che vedrà tanta gente stancarsi presto, soprattutto se i ritmi dovessero essere alti sin dal primo minuto del match.I giocatori saranno in debito d’ossigeno. Le pause per le nazionali ci restituiscono sempre giocatori in riserva, costretti a veri e propri viaggi estenuanti per seguire le trasferte della propria selezione.. Molti nazionali rossoneri (quasi tutti se escludiamo Kessie) sono rimasti inSe nelle prime giornate la panchina “lunga” ha aiutatoin corsa questa volta la soluzione dovrà essere trovata in qualche altro modo.Data la situazione contingente, pur essendo un derby che si preannuncia equilibrato,