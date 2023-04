La stagione si avvia al termine e l'Inter si gioca tutto: domani la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, la lotta per la Champions League in campionato e gli scontri diretti con Lazio e Roma fino all'Euroderby con il Milan. Si guarda già anche al futuro e arrivano prime indiscrezioni sulla prossima pelle dei nerazzurri: il sito specializzato Footy Headlines ha infatti svelato le prime immagini della divisa home e di quella away del 2023/24, firmate come sempre da Nike.



I DETTAGLI - La prima divisa, nerazzurra, non presenta le tradizionali righe classiche ma una trama segmentata per un design astratto. Scelto il giallo come colore per il logo dello sponsor tecnico e per lo stemma del club. Design astratto anche per la seconda maglia, che avrà base bianca e presenta una striscia nerazzurra diagonale che parte dalla spalla sinistra e viene spezzata all'altezza dello sterno.



Nella nostra GALLERY le immagini delle due maglie.