Il noto sito Footyheadlines, specializzato nello svelare con largo anticipo le divise da gioco dei club in vista delle prossime stagioni ha rivelato un dettglio importante della composizione cormatica che avrà la nuova seconda maglia dell'Inter per la stagione 2022/23.



I toni dominanti saranno quelli del bianco, mentre farà ritorno il color "aquamarine" o meglio il verde Tiffany già utilizzato per la terza maglia della stagione 2019-20. Dovrebbe essere il colore dei dettagli come il baffo della nike, quello del logo e chissà anche del nuovo sponsor che ancora non è stato ufficializzato dato che l'accordo con "Socios Fan Token" aveva durata annuale.