L'Inter ha un rimpianto, si chiama Paulo Dybala. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argentino avrebbe reso meno prevedibile la squadra di Simone Inzaghi.



“C’è poi un aspetto che a Genova è emerso più di altre volte. L’Inter è sempre uguale a se stessa. Inzaghi non abbandona mai la strada del 3-5-2. Potrebbe aiutare? Chissà, magari sì, per sorprendere gli avversari. A maggior ragione per una squadra che non ha in organico un calciatore in grado di inventare una giocata dal nulla. La mente corre subito al Dybala che poteva essere e non è stato. Non c’è un omologo, nella rosa nerazzurra. Ecco perché strambare, a volte, potrebbe risultare decisivo”.