L’Inter procede a passi spediti verso l’esterno del Cagliari, Raoul Bellanova. Udogie (il preferito) costa troppo e in questo momento è francamente inarrivabile, per questo motivo in viale della Liberazione hanno scelto di non perdere tempo e avanzare con decisione verso l’esterno cresciuto nel settore giovanile del Milan. A portare avanti la trattativa in questi giorni è stato l’intermediario Paolo Busardò, lo stesso che ha chiuso l’operazione Gosens e che ha impostato quella per Bremer.



OPERAZIONE SOTTO AI 10 MILIONI - Nei prossimi giorni ci sarà anche l’incontro con Simone Inzaghi, che ha già espresso il proprio gradimento per Bellanova, che in nerazzurro giocherebbe a destra da vice Dumfries, mentre Darmian traslocherebbe a sinistra, come vice Gosens, che a sua volta, con la partenza di Perisic, ha acquisito i gradi da titolare. Per chiudere l’operazione Bellanova con il Cagliari, l’Inter dovrà sborsare circa 8 milioni di euro a Giulini. Somma che in viale della Liberazione ritengono consona”.