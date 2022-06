Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la prossima settimana sarà quella decisiva per l'Inter per chiudere il colpo Paulo Dybala a parametro zero. L'attaccante svincolatosi dalla Juventus incontrerà nuovamente i dirigenti nerazzurri per mettere nero su bianco l'intesa finale. Cosa manca? L'uscita di Sanchez e Vidal per far spazio nel monte ingaggi.