Nel corso di una lunga intervista comparsa questa mattina sulle colonne della Gazzetta del Sud, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato anche del futuro di Giovanni Fabbian, giovane centrocampista di proprietà dell'Inter che sta facendo benissimo in Calabria: "Siamo contenti del suo rendimento, lo seguivo da tempo e alla fine sono riuscito ad ottenere il prestito. Ora è prematuro parlare del suo futuro, lo faremo a giugno con l'Inter anche perché abbiamo il diritto di riscatto. Lasciamolo sereno. E' stato bravo Inzaghi a dargli subito fiducia".



In undici presenze in Serie B, il 19enne veneto ha fin qui realizzato quattro reti, contribuendo alla permanenza della Reggina nei piani altissimi della cadetteria.