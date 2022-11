L' ex attaccante del Milan e della Nazionale Alberto Gilardino, oggi allenatore della Primavera del Genoa, ha parlando ai microfoni di Primocanale del fatto che alcuni suoi giocatori siano stati chiamati in prima squadra da Alexander Blessin: "Dico sempre ai ragazzi che la maglia del Genoa è pesante e che è un onore indossarla. Il fatto che Calvani si alleni spesso con la prima squadra e che Fini e Lipani abbiano fatto il ritiro con Blessin mi fa piacere. Cerchiamo di convergere tutti per questo punto di arrivo".



Una battuta anche sull'operato di Roberto Mancini: "Fa bene a spronare i club ad investire nei settori giovanili e qualcosa si sta muovendo".