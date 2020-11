Uno aveva ripreso il suo ruolo di vice Handanovic; l'altro è sceso in campo a Madrid contro il Real. Dopo un periodo ai box a causa del coronavirus, Ionut Radu e Roberto Gagliardini erano normalmente tornati a disposizione di Conte, ma oggi non si sono allenati. Il motivo? Un tampone dubbio.



IN ATTESA - Come comunicato dal club nerazzurri, i due giocatori devono ripetere il tampone, che ha dato esito dubbio, eseguito dal gruppo squadra in vista della sfida di domani contro l'Atalanta. Gagliardini era pronto per una maglia da titolare, ora invece deve aspettare l'esito del tampone. Saranno ore importanti in casa nerazzurra.