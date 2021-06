ha ormai preso ufficialmente il posto die con lui in panchina l'Inter si sta muovendo sul mercato con indicazioni ben precise legate all'attuale rosa e a quelli che saranno i piani di sviluppo del club. In particolareLa prima certezza, quella che almeno fino ad oggise non entro il 30 giugno, almeno entro la fine del mercato. Il terzino marocchino, sebbene sia stato fra i migliori in questa stagione e abbia un grande futuro davanti a sé, sarà il grande sacrificato per portare nelle casse nerazzurre liquidità e un attivo importante a fine mercato.. L'Importante però è che la valutazione non scenda sotto quota 80 milioni.L'altra certezza è che oltre al grande incasso,gi e quindi ha già stabilito che la nuova policy per i nuovi acquisti vedrà stipendi molto più contenuti rispetto a quelli già percepiti dagli attuali elementi della rosa.che superino i 3/3,5 milioni netti annui.Hakimi lascerà, ma potrebbe non essere l'unico dato che ancheè fra i candidati a lasciare il club nerazzurro dato un contratto in scadenzaPer questo l'idea più importante per sostituire Hakimi non è inserire un elemento di grande caratura sulla fascia destra, bensì lungo l'out di sinistra e non è un caso che oltre ad Alonso nella trattativa col Chelsea per Hakimi piaccia molto anchedell'Eintracht. Accanto al neo arrivato per l'Inter non ci sarà più neancheche è tornato all'Aston Villa e per questo i nerazzurri stanno valutando anche un investimento molto giovane e di grande prospettiva, mentreè fra i "collocabili" sul mercato. A destra, invece, l'Inter guarda all'estero con tante proposte fatte da agente e qualche priorità, comeper cui c'è stato un incontro con i procuratori. Non è l'unico nome e ne saranno proposti altri, con la certezza che in questo caso si chiama Matteo. Due certezze e tante idee, la rivoluzione in fascia continua.