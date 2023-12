L’ha dimostrato l’Inter ieri sera, sono stati forniti ulteriori segnali nel corso dell’ultima giornata di gironi di Champions League. Ma facciamo ordine. La sfida di ieri sera dei nerazzurri porta con sé un dubbio importante:, con il solito Thuram a reggere il peso offensivo della squadra nerazzurra, sino al momento dell’entrata di Lautaro Martinez. Il peso specifico portato dall’austriaco e dal cileno è stato minimo ed è per tale motivo che, il prima possibile,(esultando con un dito a indicare lo stemma del club), facendo volare il Porto agli ottavi di finale di Champions League. In una serata decisiva e importante, l’iraniano ha riposto presente, a differenza dei colleghi nerazzurri, a dimostrazione di quanto un giocatore del suo talento possa spostare gli equilibri di una formazione, già ben costruita come quella di Simone Inzaghi., quando si libererà gratuitamente dal Porto. Al di là delle varie dichiarazioni – provenienti dal Portogallo – che hanno perennemente blindato il classe 1992 nella società lusitana e del forte segnale dell'esultanza odierna, è chiaro che la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, da parte del Porto, complica i possibili piani per gennaio. L’ostracismo dei lusitani (nel cedere Taremi già nella prossima sessione di mercato) sarà ancora più serrato.Discorso diverso, invece, per giugno, con Ausilio che ha già riallacciato i contatti con il suo entourage per un suo arrivo a zero.