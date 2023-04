Nota amara per l'Inter, impegnata contro il Monza nel match valido per la 30esima giornata di Serie A: al 49', dopo un intervento in scivolata da parte di Stefan De Vrij, abile a fermare una conclusione a rete di Carlos Augusto, il centrale olandese ha accusato un problema alla caviglia destra, chiedendo il cambio alla panchina nerazzurra. Dentro Acerbi al suo posto. Da verificare se il centrale sarà a disposizione in vista del Benfica.