IL TABELLINO

Trentasei giorni dopo la finale persa in, l’ha fatto il suo ingresso in campionato battendo lae rispondendo subito alle tre grandi del campionato scorso,, tutt’e tre vincitrici nella loro prima gara della stagione. Ma lo ha fatto nel modo più incredibile, con. Sotto di un gol, ha rimontato, è tornata di nuovo sotto e nel finale ha piazzato i colpi della rimonta definitiva.i cui centravanti, primae poi, hanno sbagliato occasioni troppo facili. La Fiorentina era trascinata dalla classe infinita di, non può essere un caso che la sua sostituzione a 7' dalla fine sia coincisa col crollo dei viola.: un assist di, uno di, più la spinta di. Se in panchina hai queste risorse, anche una serata strana e difficile come questa può trasformarsi in una vittoria.All’inizio due soli nuovi giocatori per l’, uno in difesa,, l’altro, il campione d’Europa (col Bayern) Ivansull’esterno: per farlo giocare sulla sua fascia preferita, Conte ha spostatoa destra, una fascia mai frequentata nella stagione scorsa ma assiduamente in questo precampionato. Sono rimasti fuori, all’inizio, i due veri colpi del mercato nerazzurro,. Iachini, invece, ha messo dentro l’intero mercato estivo, ovveroche ha debuttato in maglia viola dopo la squalifica scontata nel primo turno.Il gol che ha segnato ladopo appena 3' avrà fatto imbestialire Conte:Il primo lo ha commesso, troppo morbido e impreciso nel passaggio che è stato intercettato da, sulla ripartenza viola tutta la difesa nerazzurra era fuori quadro, il cambio gioco da destra a sinistra diperha trovato la fascia libera, con Young fuori posizione; ma non bastava, sul cross di destro dic’erano due viola al centro area,, contro un solo nerazzurro,, mentre D’Ambrosio si era addormentato cinque metri più su. I due fiorentini hanno scambiato palla a tre metri dalla linea di porta e poi Kouamé ha toccato in rete.persolo in area, ma sinistro terribile e lontanissimo dalla porta di- Iachini aveva scelto peril ruolo di centrale, così l’ex veronese è andato sue lo ha oscurato, Bonaventura era dalla parte dida quella di, in un duello che sembrava tagliato per il ct Mancini., con tunnel e poi assist per Kouamé che ha controllato non in modo perfetto e Handanovic è riuscito a respingere. Calvarese ha fischiato un rigore per l’Inter per un fallo che Caceres non aveva commesso su Lautaro (lo aveva anticipato) e infatti, riguardando l’intervento al Var, il rigore è scomparso.- L’Inter attaccava, ma senza la velocitànecessaria, mentre la Fiorentina ripartiva e le occasioni migliori erano tutte viola. Un colpo di testa di(battuto nettamente D’Ambrosio sullo stacco) su cross diè uscito di un soffio sopra la traversa. La squadra di Iachini era messa meglio di quella di Conte e soprattutto era dentro la partita. Chiesa e Biraghi erano spesso sulla linea della difesa, ma tenevano bene le due fasce.. Toccava a Caceres uscire su Lukaku e il duello è stato molto duro, piedi e gomiti sempre affilati., non traeva nessun beneficio dalla presenza di Eriksen sulla trequarti, tutt’altro, ma nemmeno disulla sinistra. L’attacco era tuttosulle spalle di Lukaku.Il primo tempo stava per chiudersi con un’altra incredibile occasione della Fiorentina:, l’attaccante viola ha tardato e Young con un recupero miracoloso gli ha tolto la palla-gol. Dopo la rete, era il secondo brutto errore di Kouamé. Ma al primo minuto di recupero, l’Inter ha pareggiato. Se l’1-0 viola avrà mandato Conte su tutte le furie, quella (peraltro molto bella) diavrà avuto lo stesso effetto su Iachini: a 60 secondi dall’intervallo,E’ cominciato con l’unica leggerezza di, un colpo di tacco in area nerazzurra intercettato da Eriksen, lancio per Lukaku che stavolta ha resistito all’attacco di Caceres, è partitopalla al piede, aveva metà campo libero davanti a sé, ha aspettato che Ceccherini gli andasse incontro e ha piazzato la palla sulla sinistra, Lautaro Martinez ha saltato Milenkovic e di destro l’ha messa a un centimetro dal palo.A inizio ripresa l’Inter è passata in vantaggio con una bella azione diil cui destro è stato deviato daalle spalle di Dragowski. Poteva essere il rilancio nerazzurro e invece la Fiorentina ha ripreso ad attaccare e ha pareggiato con una splendida azione diche ha tenuto palla, ha risucchiato D’Ambrosio e Bastoni, ha aspettato l’inserimento diche ha piazzato la palla sul palo lontano.Sul 2-2, Iachini ha tolto Kouamé e Bonaventura per far entrareIn campo è rimasto Franck Ribery e questobasta a spiegare la ragione per cui la Fiorentina ha segnato ancora.. Anche Conte ha cambiato, ha fatto debuttare(fuori Young) e ha messoal posto di uno spento (come gli succede spesso) Eriksen.L’Inter si è rovesciata a ridosso dell’area viola, Dragowski ha fatto un miracolo sue una grande parata su Barella. A quel punto Conte ha messo dentro anche. La Fiorentina è riuscita ugualmente a ripartire, segno di una eccellente condizione fisica e atletica.. Vlahovic, su un altro fantastico assist di Ribery, ha buttato via il 4-2: era solo davanti ad Handanovic. A 7' dalla fine è uscito il principe della partita, Franck Ribery, applaudito da mille tifosi interisti, ed è entrato Cutrone, Iachini ha continuato a giocare con due attaccanti. L’Inter ha fatto il 3-3 a 3' dalla fine, con uno spunto di Hakimi che è sbucato alle spalle di Biraghi e messo la palla sul piede di Lukaku. A un minuto dalla fine il 4-3 di testa di D’Ambrosio (in anticipo su Vlahovic) su cross di Sanchez.: 4’ Bonaventura (F), 44 Barella (I), 11’ s.t. Ribery, 19’ Ribery (F), 42’ s.t. Hakimi (I), 44’ s.t. Sensi (I): 4’ Kouame (F), 44’ Lautaro (I) 7’ s.t. Ceccherini (aut), 11’ s.t. Castrovilli, 19’ s.t. Chiesa (F), 42’ s.t. Lukaku (I), 44’ s.t. D’Ambrosio (I)Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Perisic (dal 33’ s.t. Sanchez), Barella (dal 30’ s.t. Nainggolan), Brozovic (dal 29’ s.t. Vidal), Young (dal 19’ s.t. Hakimi); Eriksen (dal 19’ s.t. Sensi); Lukaku, Lautaro.Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (dal 24’ s.t. Lirola), Bonaventura (dal 16’ s.t. Borja Valero), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery (dal 38’ s.t. Cutrone), Kouame (dal 16’ s.t. Vlahovic).: Barella (I), Ceccherini (F)Espulsi:Arbitro: Gianpaolo Calvarese (della Sezione di Teramo)