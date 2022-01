L'Inter vuole prendere un centrocampista già in questo mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, Marotta sta provando a convincere il dirigente Carnevali del Sassuolo per Frattesi, intavolando una trattativa simile a quella che ha portato Locatelli alla Juve: stavolta con la formula del prestito gratuito di 18 mesi fino a giugno 2023.



Il piano B per i nerazzurri è il norvegese Thorsby della Sampdoria, che aspetta ancora Sensi.