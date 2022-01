Probabilmente il mercato di gennaio non regalerà grandi stravolgimenti all’Inter, ma da viale della Liberazione sono proiettati al futuro e sanno bene che ci sarà molto da fare soprattutto per migliorare il reparto di centrocampo, dove ci saranno tre addii già preventivati: quelli di Vidal, Sensi e Vecino. Ausilio e Marotta puntano a migliorare la qualità delle mezzali per garantire a Inzaghi un livellamento delle risorse, anche pescando dalla panchina e per questo motivo si procede spediti verso un obiettivo individuato da tempo.



Parliamo di Davide Frattesi, calciatore del Sassuolo che l’Inter segue da oltre un anno. Ausilio non ha alcun dubbio sul fatto che l’ex Monza possa avere un futuro radioso e per questo motivo ha già portato molto avanti i lavori con l’agente del calciatore e con il Sassuolo. Carnevali ha fissato il prezzo, per “liberare” Frattesi servono 25 milioni di euro e l’operazione può essere condotta offrendo ai nerazzurri qualche privilegio sul pagamento. Prestito oneroso con riscatto, questa la formula che i due club porteranno avanti e nei prossimi giorni ci saranno nuovi confronti volti a chiudere le pratiche il prima possibile.