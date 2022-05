Inter subito in campo dopo la vittoria di Udine, per preparare l'anticipo di venerdì alle 18.45 contro l'Empoli e la finale di Coppa Italia contro la Juve, prevista per mercoledì 11 maggio alle 20.45. Consueto lavoro di scarico per i titolari di domenica: terapie per Barella, che nel finale di gara ha dovuto lasciare il campo per una botta al ginocchio destro, ma all'uscita dalla Dacia Arena aveva rassicurato i tifosi sulle proprie condizioni, nonostante l'andatura claudicante.



BASTONI PER LA JUVE - La situazione è comunque in miglioramento e domani il centrocampista azzurro potrebbe svolgere parte dell'allenamento in gruppo. Alessandro Bastoni invece si è limitato a cyclette e piscina, a causa del risentimento al soleo accusato prima del Bologna: l'obiettivo di Inzaghi è recuperarlo per la finale di Coppa, magari facendolo rientrare tra i convocati già venerdì contro l'Empoli, senza però rischiarlo.