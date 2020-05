L’Inter è pronta a tornare in campo, stavolta per davvero. Sono infatti stati ultimati i controlli medici dei giocatori, seguendo le linee guida previste dal governo. Domani pomeriggio dunque si riparte: i giocatori saranno divisi in gruppi da sei-otto persone, che verranno a loro volta suddivisi nei quattro campo disponibili alla Pinetina. Gli esiti dei test effettuati prima della ripresa non sono stati ancora resi noti.