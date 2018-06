Intervistato da Top Skor, Erick Thohir parla del mercato nerazzurro e spiega come per Rafinha la trattativa non sia ancora definitivamente chiusa.



“L’Inter è tornata in Champions e per questo motivo la riconferma di Spalletti è ovvia, ha dato il suo contributo e adesso seguiamo le sue indicazioni nella costruzione della rosa. Prima abbiamo pensato alla difesa, poi ad aggiungere soluzioni in attacco. Nainggolan? Ha qualità, esperienza e sangue indonesiano, tre qualità importantissime. La nostra è stata una strategia a lungo termine, in precedenza siamo riusciti a qualificarci anche per l’Europa League. Vogliamo essere graduali, anche nel portare giocatori. Non vogliamo scherzare perché c’è il Fair Play Finanziario. Chiusa per Rafinha? Non ancora”.