Erick Thohir, presidente dell'Inter, ha parlato a TopSkor del recente acquisto di Nainggolan: "In primo luogo, la sua esperienza. Nainggolan ha saputo rinforzare tutte le squadre nelle quali ha giocato. Si adatterà rapidamente ai nuovi compagni evitandoci di reclutare nuovi giocatori. In secondo luogo, Radja è un giocatore totale, che ha qualità indiscusse. Quando abbiamo sentito che la Roma lo avrebbe lasciato andare, ci siamo mossi subito. Sappiamo tutti che Nainggolan ha sangue indonesiano nelle vene, e quindi ha un ritorno d'immagine positivo per tutti gli interisti del Paese. L'Indonesia ha la seconda base di tifosi dell'Inter nel mondo dopo la Cina".