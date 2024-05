Inter, Thuram: 'Il gol nel derby col Milan? Non l'ho fatto apposta...'

Marcus, premiato durante la XXIX edizione del Premio Gentleman FairPlay per la rete più bella dei nerazzurri, quella nel derby d'andata con il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco. Queste le sue parole raccolte: "Mi sono trovato molto bene con l'Inter e con i miei compagni, sono felice per la stagione che ho fatto. Il gol per cui sono stato premiato? Non l'ho fatto apposta! (ride, ndr). Frattesi non li segna gol del genere? No, lui fa solo tap-in".

