Andiamo per esclusione:, perché la volontà è quella di rimanere in Italia;, come confermato dallo stesso giocatore, che pure era la destinazione preferita un anno fa e che comunque l'ad del Sassuolo Carnevali tiene calda. Rimangono le tre grandi storiche d'Italia,a contendersi, 23enne mezzala del Sassuolo che sta monopolizzando l'attenzione del mercato di Serie A, specie dopo l'ufficiosità della cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle.La Juventus non può offrire al ragazzo la partecipazione alla prossima Champions League, forse nemmeno alla Conference League perché c'è ancora una pendenza in atto con la UEFA; main una scelta che comunque, da parte sua, è stata già presa.Facendo due più due e tenendo conto del fatto che l'ex Monza ha dichiarato di, come mezzala, e chenon ci sono molti dubbi sul fatto che sia. Tuttavia, ilall'acquisto di Frattesi (lo conferma l'agente del giocatore), lo considera il rimpiazzo ideale in rosa dopo la partenza di Tonali e avrà a breve nelle casse la liquidità necessaria per affondare il colpo. "Ho promesso a Carnevali che valuterò offerte irrinunciabili", la frase che lascia ancora tutto aperto. Starà poi a Pioli, in quel caso, cambiare un po' l'assetto tattico della sua squadra. Dalle parti di Viale della Liberazione, invece, aspettano la luce verde per il trasferimento di Marceloin Arabia Saudita, per consegnare definitivamente le chiavi della regia a Calhanoglu (prossimo al rinnovo) e Asllani e, a segno sia all'andata sia al ritorno in campionato contro la Beneamata.In un'intervista a Il Messaggero, l'ad del Sassuoloha dichiarato: “Si parla e si valuta, ma ancora siamo lontani dal chiudere e credo che ci vorrà del tempo anche se vogliamo fare tutto prima del ritiro. Ci raduneremo ilper le visite mediche al Centro ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, partendo poi l’11 per Vipiteno-Racines fino al 27. Ci interessa avere un quadro già delineato per queste date”. E' solo questione di tempo, il nodo Frattesi verrà presto sciolto.