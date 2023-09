I primi gol di Marcus Thuram con la maglia dell'Inter e della Francia fanno rumore in terra transalpina. Oggi il quotidiano Le Parisien dedica un articolo all'attaccante nerazzurro, sottolineando come il Paris Saint-Germain non sia riuscito a convincerlo. Infatti quest'estate, dopo essersi svincolato a parametro zero dai tedeschi del Borussia Monchengladbach, il calciatore ha preferito andare a giocare in Italia piuttosto di tornare in patria.