Inter, Thuram: 'Spero che questo sia solo l'inizio. Grazie ad Henry, mi ha aiutato anche nei momenti peggiori'

L'attaccante dell'Inter,ha parlato a CBS Sports al termine della gara che ha visto i nerazzurri battere il Milan nel derby con un suo gol, e festeggiare la vittoria dello Scudetto della Seconda Stella."Volevamo tutto questo per i tifosi, siamo orgogliosi e felici. Questo è il mio primo titolo in Italia, sono gasato e orgoglioso. Questo è stato un anno meraviglioso, devo ringraziare la squadra per avermi aiutato ad adattarmi velocemente a questo fantastico gruppo e questo fantastico campionato"."Non è stato sempre facile, abbiamo avuto delle sconfitte come in Champions League ma penso che questo Scudetto sia meritato. Spero che sia solo l'inizio".

"Voglio ringraziare, oltre ai miei genitori, anche Thierry Henry, per tutti i consigli che mi ha dato. Thierry è come uno zio, mi ha aiutato nei momenti difficili dicendomi le cose in faccia e ora voglio ringraziare anche lui; se sono qui è anche merito suo".