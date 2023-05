Saranno 20 mila i biglietti che la Uefa metterà a disposizione dell’Inter per la finale di Istanbul. Fornitura che non sarà sufficiente a soddisfare l’enorme richiesta del popolo nerazzurro e in molti dovranno trovare un modo alternativo di seguire il match. A tal proposito, l’Inter e il comune di Milano, potrebbero andare incontro ai tanti tifosi che rimarranno senza biglietto aprendo a un’iniziativa che catalizzerebbe comunque la loro passione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’attesa cresce, come la voglia di tutti di partecipare alla spedizione turca. Per chi non riuscirà nell’impresa di assicurarsi il biglietto, è possibile che l’Inter - d’accordo col comune - possa decidere di aprire il Meazza e permettere a chi resta in Italia di tifare nella casa nerazzurra. E non è da escludere che anche in questo caso si arriverà a un altro sold out: 13 anni dopo, gli interisti credono a una nuova impresa”.