Nel matchday programme, l'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, ha parlato della Champions e spiegato come per lui sia sempre stata una manifestazione dalle mille emozioni.



E poi l’Europa e quelle partite speciali. C’era un’altra adrenalina quando si scendeva in campo in Champions?

“La Champions League è un po’ come la Nazionale: ti fa venire i brividi solo a nominarla. Hai la possibilità di dimostrare quanto vali e ci sono poche scorciatoie: lì vince il più forte. San Siro, poi, ha un fascino tutto suo. Mi viene la pelle d’oca solo a pensarci. Le partite europee che mi porto dentro? Le battaglie contro il Valencia. Che spettacolo”.



Una volta interista, interista per sempre, che dici?

“E’ una frase che abbiamo coniato noi di Inter Forever. Eì più di uno slogan, è un modo per far continuare la nostra storia. Per creare tradizione, affetto, legame. I nostri valori e la nostra storia sono un patrimonio prezioso. E noi che abbiamo indossato e difeso questi colori, abbiamo il dovere di trasmetterlo a tutti, soprattutto ai più giovani”.