L'Inter stringe i tempi per Bremer. Come si legge sul Corriere dello Sport, lunedì è in agenda un incontro con il presidente granata Cairo per chiudere l'acquisto del difensore brasiliano: offerta da 33-34 milioni di euro più bonus, scontando la valutazione del giovane centrocampista Casadei.



La Stampa e Tuttosport scrivono che la Juventus non si arrende e potrebbe anche superare la proposta dei nerazzurri sforando il tetto dei 40 milioni di euro.