Questi sono giorni importanti, forse decisivi, per il futuro di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino è da tempo nel mirino dell'Inter, che nelle ultime ore sta cercando di accelerare i tempi per concludere il suo acquisto. Sventando così il tentativo d'inserimento da parte della Juventus che, dopo Chiellini, rischia di perdere pure De Ligt. In questo senso i dirigenti nerazzurri hanno riallacciato i contatti con il club granata, senza aspettare la possibile cessione di Skriniar al PSG.



Al termine dell'allenamento odierno, Bremer si è fermato a parlare con il responsabile dell'area tecnica del Torino, Davide Vagnati, arrivato nel ritiro di Bad Leonfelden in Austria.

Intanto venerdì pomeriggio la squadra di Juric, a Bad Wimsbach con calcio d'inizio alle ore 14.30 in diretta su Dazn, gioca in amichevole con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.



Lo scorso febbraio Bremer ha rinnovato il contratto col Torino fino a giugno 2024, con la promessa di partire durante questo mercato estivo. Altrimenti, da gennaio 2023, potrà liberarsi grazie a una clausola di rescissione da 15 milioni di euro. Motivo per cui ora il presidente Urbano Cairo non può esagerare con le richieste economiche per il suo cartellino. L'Inter aumenta l'offerta a 35 milioni di euro (compreso il giovane centrocampista Casadei valutato 8 milioni) e spera di mettere a disposizione di Inzaghi il nuovo difensore già settimana prossima.