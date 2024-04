Inter-Torino, Bellanova è il grande ex: a San Siro vuole mostrare il suo valore

Uno dei grandi ex didomenica pomeriggio a San Siro, saràIl terzino la scorsa stagione ha vestito proprio la maglia nerazzurra, anche se non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto e ha vissuto anche momenti difficile. A fine stagione l'Inter non lo ha riscattato dal Cagliari e il Torino lo ha acquistato a titolo definitivo.In granata Bellanova ha trovato quella continuità che non ha avuto alla corte died è finalmente esploso, riuscendo a conquistare anche la Nazionale. E ora, con l'allargamento delle rose per l'Europeo in Francia, il terzino ha anche la concreta possibilità di partecipare al torneo con l'Italia.

C'è però ancora diverso tempo prima di pensare all'Europeo, ora la testa di Bellanova è orientata alla partita contro l'Inter e alla possibilità di dimostrare proprio a San Siro, davanti ai suoi vecchi tifosi, qual è il suo vero valore.