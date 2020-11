Radja Nainggolan deve dimenticare Cagliari e mettere da parte il mercato di gennaio. Come si legge sul Corriere dello Sport, il belga ex Roma deve dimostrare che può fare ancora la differenza in nerazzurro. E' l'unico centrocampista rimasto alla Pinetina in questa sosta per le nazionali e potrebbe giocare titolare alla ripresa del campionato contro il Torino.