INTER

TORINO

Sicuro tra i pali e in uscita. Si distende bene sulla punizione di Lukic ed esce ancora una volta dal campo con zero gol subiti.Tosto, non perde mai il senso della posizione anche se ogni tanto la posizione di Pjaca rischia di mandarlo in confusione.Opposto prima a Sanabria e poi a Warming, esce vincitore da entrambi i duelli.Il migliore dell’intera retroguardia, padrone indiscusso del reparto. Il gol di Dumfries parte da un suo anticipo su Sanadria e prosegue dominando ogni duello individuale. Terzo di sinistra, mezzala, terzino e punta, quando si invola verso Milinkovic-Savic , ma sbaglia sul più bello. Fa tutto e lo fa bene.Ancora lui, con un colpo che aveva già provato contro il Cagliari, il diagonale d’interno destro. Questa volta la conclusione è chirurgia e regala all’Inter tre punti che valgono oro. Babbo Natale.(Dal 37’ s.tPerfetta transizione per il gol della vittoria, quando prima smista per Dzeko e poi segue l’azione, che rifinisce con il velo per Dumfries.Esce tra gli applausi di San Siro e li merita tutti, perché recupera tanti palloni e non si risparmia mai.(Dal 37’ s.t.L’esterno destro che manda in porta Lautaro è una sonata di Mozart che proietta in una dimensione ignota. Dispensa qualità.(Dal 24’ s.t.Entra con qualche timidezza di troppo).La fascia è il suo territorio, di cui si sente faro e guardiano. Spallate, colpi di testa, progressioni, se lo trovi di fronte conviene cambiare lato.(Dal 45’ s.t.Gara difficile, perché Bremer è un mostro di fisicità, ma l’Inter si appoggia su di lui e il bosniaco non si tira indietro. Suo l’assist per Dumfries.Soffre la fisicità dei centrali granata e quando riesce a scappare alla marcatura, a tu per tu con Milinkovic-Savic, si lascia ipnotizzare.(Dal 24’ s.t.: Entra con buona gamba e si muove tra le linee come sa fare lui. Scappa in contropiede e colpisce un palo).Partita più accorta rispetto alle precedenti, segno di umiltà ed intelligenza, perché il Torino imponeva maggiore prudenza.Bravo su Brozovic e perfetto in uscita su Lautaro Martinez. Non può nulla sul diagonale di Dumfries.Dalla sua parte l’Inter riesce a sfondare con maggiore continuità, ma la responsabilità non è solo sua.Non servivano conferme, ma sotto gli occhi di Ausilio e Marotta, Bremer dimostra di essere uno dei centrali più forti del campionato. Dzeko lo ha capito sulla sua pelle. Che roccia!Alza il raggio d’azione, è lui, con ritmo e coraggio, a portare la prima pressione su Vidal e riesce a sdoppiarsi in molte zone di campo. Poi finisce la benzina.(Dal 20’ s.t.: Entra e trova un’Inter meno aggressiva, lui fa il suo e aiuta la squadra in palleggio).Bastoni e Perisic gli offrono ben poco spazio per affondare e capita che vada a cercarsi occasioni in zone più centrali di campo. Ma non trova mai niente di accattivante.Una punizione insidiosa e buon ritmo.Cerca di seguire Brozovic ovunque e dà sempre un buon ritmo alla manovra. Prova ad infilarsi anche in area avversaria, ma gli arrivano pochi palloni da mordere. Un francobollo.(Dal 21’ s.t.Entra subito in partita con buona personalità. Meriterebbe anche un giallo per fallo di mano, ma l’arbitro lo grazia).Prova ad attaccare Dumfries in velocità, ma trova pane per i suoi denti.(Dal 33’ s.t.Bastoni e Perisic lo annullano.(Dal 33’ s.t.Prova a tenere palla e fa a sportellate con i forti centrali nerazzurri, ma non riesce mai ad impensierire Handanovic e spesso de Vrij gli mangia in testa.(Dal 14’ s.t.Dà brio alla manovra offensiva del Torino).Mette il secondo palo nel mirino e ha tutto il tempo per preparare al meglio la conclusione, ma non calcia perfettamente e la palla finisce a lato. L’unica azione degna di nota della sua partita, in cui comunque si è battuto.: Il Torino prova a sfruttare le sue carte, ma lì davanti gli manca una vera punta.