Inter-Torino (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Dopo la sesta vittoria consecutiva di venerdì scorso a Salerno, i campioni d'Italia in carica hanno già in tasca il titolo platonico di campioni d'inverno. I granata sono reduci dalla vittoria di misura contro il Verona.



LE ULTIME - Ancora privo degli infortunati Correa e Darmian, Inzaghi perde anche Barella per squalifica. In difesa torna titolare Skriniar, che ha riposato contro la Salernitana.

Dall'altra parte Juric non può contare sugli indisponibili Belotti, Djidji, Kone, Edera e Verdi​.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.



Arbitro: Guida, assistenti Baccini e Saccenti, Zufferli quarto uomo, Banti e Peretti al Var.