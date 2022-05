Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così sabato, al termine della partita contro il Napoli, confermando di fatto l'addio del difensore brasiliano., ma di fatto la decisione è stata presa da mesi. L'ex centrale dell'Atletico Mineiro il prossimo anno vestirà una nuova maglia, che potrebbe essere quella dell'Inter.- La concorrenza è forte, il suo profilo è finito sul taccuino di Manchester United, Bayern Monaco, Liverpool, Leicester e Juventus,. Marotta non ha la forza economica per spendere i 30/35 milioni di euro richiesti dal Torino, soprattutto senza l'addio di Stefan de Vrij , per questo sta lavorando per inserire nell'affare una o due contropartite, in modo da abbassare il prezzo. Iprima scelta in caso di addio di Andrea Belotti, attenzione a quello di, molto gradito a Juric, che lo ha avuto e valorizzato a Verona.