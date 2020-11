Inter e Torino stanno prendendo in seria considerazione la possibilità di portare a termine lo scambio tra il difensore italiano Armando Izzo e il centrocampista uruguaiano Matias Vecino. Come si legge su Tuttosport, oltre a una buona operazione sotto l'aspetto tecnico per entrambi i club diventerebbe anche un affare economico con una plusvalenza da 20-25 milioni da mettere a bilancio. Cairo e Marotta ne hanno già parlato, Izzo andrebbe a Milano di corsa e invece Vecino ci sta ancora pensando con molta attenzione.