Inter-Torino, prima terna arbitrale tutta femminile: chi sono Ferrieri Caputi e le colleghe

Una prima volta assoluta in. Domenica prossima a San Siro sarà una terna tutta al femminile quella che dirigerà la sfida tra l’Inter, fresca campione d’Italia grazie al successo nell’ultimo turno nelcontro il Milan, e il Torino La gara valida per la 34esima giornata di Serie A sarà diretta da, per la prima volta al Meazza, che sarà assistita da. Le tre non dirigeranno insieme una partita per la prima volta: era successo, infatti, già in passato, prima nel dicembre 2022, in Frosinone-Ternana di Serie B, poi nel gennaio 2023, in Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Fischietto livornese classe 1990, è stata la prima donna a dirigere una gara di Serie A, in occasione della sfida tra Sassuolo e Salernitana della passata stagione, terminata 5-0 in favore dei padroni di casa. Una lunga scalata partita nel novembre 2015, quando arbitrò una partita di Serie D, Levico-Atletico San Paolo. Impiegata in un centro studi di diritto del lavoro e ricercatrice all'Università di Bergamo, si è laureata prima in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Pisa, e poi in Sociologia all'Università di Firenze.

Assistente dal 2002, ha debuttato in Serie A il 27 ottobre 2022 nella sfida tra Udinese e Verona, affiancando l’arbitro Marchetti. Recentemente inserita dalla FIFA nella lista per le Olimpiadi a Parigi della prossima estate, vanta già varie esperienze internazionali, tra cui Campionato Sudamericano Conmebol Sub17 femminile in Paraguay e la finale della UEFA Women's Nations League tra Spagna e Francia. Abruzzese di nascita, è iscritta alla sezione di Chieti dall’AIA e lavora come consulente aziendale dopo essersi laureata in Giurisprudenza.Insieme alla Di Monte ci sarà anche Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Il 9 novembre 2022 ha esordito in Serie A nella partita Fiorentina-Salernitana, a 19 anni dall’ingresso nell’AIA, arrivato nel 2003. In carriera vanta anche un'importante esperienza come assistente internazionale, come la Libertadores femminile in Ecuador.