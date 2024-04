Inter-Torino, Sanchez e il siparietto con Inzaghi: 'Mister, ora i cambi'

Dopo la vittoria dello scudetto grazie al successo nel derby, per l'Inter la sfida contro il Torino è l'occasione per festeggiare a San Siro insieme ai suoi tifosi. Nonostante il tricolore già in tasca Inzaghi scende in campo con la formazione tipo e dopo la prima ora la partita è già chiusa con una doppietta di Calhanoglu. Dopo la seconda rete del turco,. E anche le immagini riprese da Dazn confermano la richiesta dell'attaccante.

- Pochi minuti e semaforo verde per il Niño Maravilla: al 63' il cileno entra al posto di Marcus Thuram, ventesima presenza in campionato e partita numero 30 considerando tutte le competizioni., e solo due volte - contro Lecce e Bologna - è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Due gol in campionato e due in Champions, dove ha giocato titolare in quattro gare su otto totali.- Nelle ultime partite Simone Inzaghi potrebbe decidere di dare più spazio a Sanchez considerando l'obiettivo dello scudetto già raggiunto. Dopo la vittoria contro il Torino nella 34a giornata di Serie A,, poi affronteranno il Frosinone in trasferta domenica 12 alle 15, e la Lazio in casa la domenica successiva alla stessa ora. Il campionato dell'Inter si chiuderà con la sfida di Verona in programma il 26 maggio.