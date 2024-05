quella di Lisbona contro il Benfica. Questi, calciatore che Simone Inzaghi ritiene imprescindibile per la sua Inter. In molti lo definiscono “il professore”, per quel suo modo di interpretare ogni partita da vero e proprio "tuttocampista", sempre al posto giusto nel momento giusto. Difficile rinunciarci e proprio per questo motivo, quando alla vigilia di Frosinone Inter qualche indiscrezione sulla probabile formazione nerazzurra ha iniziato a diffondersi,, ha sentenziato qualche tifoso. Il dubbio è legittimo, visto che già altre volte è capitato che nel corso dell’allenamento di rifinitura sia stato provato qualcun altro al posto di Mkhitaryan, a volte Klaassen, altre volte Frattesi, ma alla fine, al momento del dunque, c’era sempre l’armeno che corre come un treno.

- Il Benito Stirpe si prepara quindi ad accogliere qualcosa di inedito, questa volta non dovrebbe esserci nessuna sorpresa dell’ultimo minuto eal posto di Calhanoglu. A un anno esatto dal suo gol nell’euroderby di andata, Mkhitaryan troverà un po’ di pace in panchina, in campionato era accaduto una sola volta, a Salerno, dove però poi era puntualmente subentrato.al minuto 63, puntualmente sostituito da Inzaghi 1’ dopo. Volesse anticipare le ferie, potrebbe farsi ammonire nell’ultima casalinga contro la Lazio, prima della trasferta di Verona, ma siamo certi che non coglierà neanche questo suggerimento.