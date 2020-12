, nel tentativo di soddisfare il più possibile le richieste die magari risolvere allo stesso tempo uno dei problemi emersi negli ultimi mesi in casa Inter. Il tecnico salentino ha rinnovato ufficiosamente a Beppe Marottanel ruolo di mediano da piazzare davanti alla difesa. E- Nei radar del club nerazzurro ormai da diversi anni, prima con la maglia del Basilea e successivamente con quella del Borussia Monchengladbach,Pubblicamente criticato dal suo allenatore Arteta per la sciocca espulsione contro il Burnley ("Ha superato il limite, è inaccettabile quello che ha fatto"), attaccato indirettamente anche da una leggenda dei Gunners comeattraverso il racconto di Patrice Evra ("Thierry ha detto che"), il centrocampistae già a distanza siderale dalla zona Champions (-12 dall'Everton di Ancelotti)., che aveva deciso di trattenerlo nel corso della passata stagione e gli aveva trovato pure una stabile collocazione in un sistema di gioco più adatto ai palleggiatori piuttosto che a un calciatore come lui, prevalentemente di rottura,dopo l'esperienza col Tottenham. Tra i due club non risultano contatti concreti al momento, ma- Xhaka in scadenza nel 2023, il danese con l'Inter nel 2024 -(Xhaka fu acquistato nel 2016 per 45 milioni di euro, Eriksen è costato 27 milioni all'Inter solo un anno fa)Soltanto ipotesi allo stato embrionale per ora, ma Conte è stato chiaro: serve qualcosa di più in mezzo al campo e una vecchia pista può tornare d'attualità.