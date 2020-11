L'Inter e Conte possono sorridere, Milan Skriniar è ormai pronto al rientro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega quanto il difensore slovacco sia importante per i nerazzurri.



“L’Inter ha bisogno di ritrovare compattezza, ma soprattutto di rialzare il muro. E adesso c’è un motivo in più per accelerare il processo di difesa del fortino. Milan Skriniar a Madrid è tornato a respirare il profumo del campo, accomodandosi in panchina dopo un mese di assenza dai campi di gioco. Il Coronavirus è ormai alle spalle, ora lo slovacco ha voglia di riprendersi l’Inter e il tempo perduto. E Conte ha bisogno dei suoi muscoli per sentirsi nuovamente al sicuro. Nei piani iniziali, infatti, il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni — almeno sulla carta — doveva essere lo schieramento titolare. Da far ruotare, chiaro. Ma da ripresentare in tutte le grandi occasioni”.