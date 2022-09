Un summit, quello andato in scena giovedì ad Appiano Gentile tra la dirigenza dell'in cui oltre a parlare della situazione attuale e degli ultimi risultati negativiFino ad ora il campo ha detto che la la grande differenza rispetto alla passata stagione - oltre alla fragilità difensiva - è l'assenza di, porta la dirigenza nerazzurra a monitorare tutte le possibili soluzioni sulla fascia sinistra.- In fondo l'Inter già alla fine dell'ultima sessione di mercato poteva cambiare nuovamente il protagonista sulla corsia sinistra,In viale della Liberazione non si sarebbero opposti alla cessione dopo solo sei mesi ma non è arrivata l'offerta giusta per il tedesco che quindi è rimasto a Milano. "Negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo ho parlato con i dirigenti del Bayer Leverkusen, a Simon Rolfes ho detto che voglio restare all'Inter", a confermare la trattativa lo stesso giocatore, intervistato da Sport1.L'adesterno del Benfica il cui contratto scadrà a giugno. Una pista che si può accendere soprattutto se non rinnoverà con il club portoghese anche se la concorrenza non manca, sia all'estero che in Italia. Sul giocatore c'è infatti anche la Juventus per quello che potrebbe essere una nuova sfida tra la Vecchia Signora e la Beneamata. Rimanendo in Serie A,ma anche in questo caso, l'Inter non è l'unica a seguirlo, l'ex Avellino interessa anche al Milan. L'ultima idea arriva dalla Salernitana,e che ha il pregio di poter adattarsi anche sulla sinistra nonostante sia un destro naturale.