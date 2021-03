L'Inter pensa che sia ormai vicino il momento dell'ossigeno per le casse del club: 250 milioni di euro solo per entrare con la nave in porto a maggio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per questo decisivo finanziamento è in pole il gruppo d'investimento americano Fortress, ma viene analizzato pure il dossier del fondo sovrano dell'Arabia Saudita.



Qualunque sia il vincitore, il presidente Steven Zhang vuole tornare in Italia a metà aprile con la partita societaria già chiusa, così potrà godersi il rush finale per il titolo e concentrarsi sui programmi futuri.