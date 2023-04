Perché mai discutere di un possibile matrimonio tra l'e l'attuale allenatore del Brightona Barcellona? Il ds dell'Intere l'intermediario e agenteche cura tra gli altri gli interessi del tecnico ex Sassuolo, si sono incontrati proprio in Catalogna, come ha testimoniato una foto di Jijantes. Sono diversi i discorsi, dai pourparler alle vere idee di mercato, in piedi tra Inter e Barcellona, ed anche il procuratore ha una buona ragione per trovarsi in Spagna.L'idea scambioè stata avanzata nel mercato di gennaio. Da parte dell'agente dell'ivoriano,, non sono mai arrivate aperture ufficiali, e il centrocampista si è dimostrato fondamentale in certe situazioni come nel Clasico di ritorno vinto grazie al suo gol, mentre il croato, dopo mesi sottotono, è tornato a comandare il gioco dell'Inter nella gara vittoriosa di Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League., o di esaminare altri dossier. Difficile che torni di moda il nome divisto che la presenza di Robertè ingombrante e scoraggerebbe l'investimento per un secondo centravanti top. Interessante, invece, il profilo di, sul quale la concorrenza è spietata vista la situazione contrattuale allettante (scadenza 2024) e la difficoltà dei blaugrana nel registrare nuovi accordi che coinvolge anche l'altro terzino. Inoltre, tornerà dal prestito al Lecce, che ha ben figurato in Serie A e che Xavi dovrà piazzare altrove.Va bene, c'è qualche discorso aperto con il club del presidente Laporta, ma perché incontrare l'agente di De Zerbi in Catalogna e non altrove?, che lavora con l'agenziache segue oltre a De Zerbi anchee gli allenatori delle formazioni Primavera di Fiorentina e Milan Albertoe Ignazio, è coinvolto nella trattativa, complicatissima, per il rinnovo con il Barcellona di, forte centrale uruguayano il cui. Da parte di Araujo c'è disponibilità alla firma, ma il suo stipendio,, è nettamente inferiore rispetto a compagni di reparto che nemmeno sono titolari.ma trovare un accordo su una cifra a salire per un contratto lungo, ideale per il Barça, non sarà semplice, eA Barcellona quindi per una concomitanza di esigenze, anche se per il momento l'allenatore blaugrana non cambia.. Il Brighton sta raccogliendo consensi, e l'italiano è sulla lista dei nomi principali in caso di avvicendamento al timone ora manovrato da Simone Inzaghi., piuttosto bassa per la Premier League, e ha condiviso con il dirigente nerazzurroun'esperienza al Palermo, ma nelle sue dichiarazioni ufficiali, sebbene non chiuda a nessuna opzione futura,, in quello che è riconosciuto come il campionato più spettacolare e competitivo del mondo., nicchia il tecnico: l'Inter, intanto, valuta i margini...