per la prossima stagione. L'attuale allenatore del Brighton, oltre ad essere rimasto in ottimi rapporti con Dario Baccin, con cui ha condiviso l'esperienza a Palermo. Il suo nomenonostante un contratto in scadenza a giugno 2024 (e opzione per un'ulteriore stagione). Inoltre, ad alimentare i rumors su un possibile contatto tra l'Inter ed il tecnico bresciano ha contribuito l'incrocio avvenuto nella giornata di ieri a Barcellona tra il ds Piero Ausilio e l'agente Edoardo Crnjar, che cura gli interessi dello stesso De Zerbi., approdato alla guida del Brighton lo scorso 18 settembre e attualmente al settimo posto in classifica di Premier League,e accasarsi altrove. Una possibilità che le società che stanno seguendo con interesse la sua stagione alla guida dei Seagulls sarebbero intenzionate a sfruttare e fra queste("In questo momento non c'è squadra migliore nel calcio moderno nel portare palla fino all'ultimo quarto di campo", ha detto in conferenza stampa il suo prossimo avversario Pep Guardiola) e la concorrenza di squadre con una disponibilità economica superiore rappresenta oggi il principale ostacolo per l'Inter qualora decidesse di separarsi definitivamente da Inzaghi e puntare su di lui.dopo l'esperienza - interrotta dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022 - allo Shakhtar Donetsk e l'ottimo impatto in Premier. A tal proposito, De Zerbi ha risposto in questi termini circa i suoi progetti per il futuro nell'intervista concessa a Sky Sport: "No., ti possono mandare via da un momento all'altro. Non sai mai se i tuoi piani e quelli delle società possano combaciare.; ho un rapporto bellissimo con la squadra. Non parto con l'idea di andare via, il club sta rinnovando i contratti ai giocatori che voglio rimangano.. Fretta non ne ho, la scalata di carriera non è un mio obiettivo".Parole che sanno tanto di chiusura nei confronti dell'Inter e delle eventuali pretendenti dalla Serie A. Almeno sino alla prossima puntata...