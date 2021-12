Il portale Internews scrive: la pista per Nahitan Nandez potrebbe non essere una priorità per il mercato di gennaio. Il 25enne centrocampista del Cagliari potrebbe tornare a essere un obbiettivo solo in caso di cessione di uno tra Matias Vecino, 30enne centrocampista uruguaiano, e Arturo Vidal, 34enne centrocampista cileno, o di entrambi.