L'Inter è pronta alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma stasera allo Stadio Olimpico di Roma. Dove i nerazzurri giocheranno ancora senza main sponsor sulla maglia. Digitalbits non ha pagato quanto dovuto e così si è arrivati al divorzio.



Intanto, in vista della prossima stagione, il club del presidente Steven Zhang è in trattativa avanzata con un marchio di una compagnia area come main sponsor. Secondo alcune indiscrezioni, si tratta di Turkish Airlines. Coinvolgendo come ambassador il centrocampista turco Hakan Calhanoglu.