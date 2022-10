L'Inter vuole blindare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, arrivato l'anno scorso a parametro zero dal Milan, è in scadenza di contratto a giugno 2024. Il club nerazzurro ha un'opzione per prolungare l'accordo fino al 2025, ma in questi giorni l'agente del calciatore è stato in Italia e sarebbe disposto ad accordarsi per un contratto più lungo.