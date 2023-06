L’Inter è alle prese con gli esuberi per preparare la prossima stagione. Fra i giocatori da piazzare ci sono Sebastiano Esposito, ex Bari, Lucien Agoumé, dal Troyes, ed Eddie Salcedo, tornato dal Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero arrivate solo offerte di prestito mentre il club avrebbe aperto per le loro cessioni.