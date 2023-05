Romelu Lukaku è finalmente tornato importante per l'Inter, ma il suo futuro resta comunque in forte discussione con il prestito dal Chelsea che terminerà ufficialmente il prossimo 30 giugno.



Sarà complicato trattenerlo perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per confermare il centravanti belga in nerazzurro serviranno tre condizioni: la prima è che Pochettino, probabile futuro allenatore del Chelsea, decida di non contare su di lui; la seconda è che l’Inter si qualifichi per la prossima Champions League; e la terza è che il Chelsea accetti un nuovo prestito, stavolta però quasi gratuito e con Lukaku che dovrebbe anche riursdi l’ingaggio.